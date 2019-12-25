На Финском заливе продают остров за 200 млн рублей

Площадь участка составляет 2,33 га, а цена за одну сотку – 858 369 рублей.

Остров Нииттюсаари, расположенный в Финском заливе, выставлен на продажу на одном из сайтов бесплатных объявлений по цене в 200 млн рублей. Об этом пишет spb.aif.ru.

Когда-то этот участок земли принадлежал семейству графа Ивана Толстого, второго президента Финляндии Лаури Кристиана Реландера, юриста Лаури Метселампи. В своё время его посещал художник Илья Репин. Площадь участка составляет 2,33 га, а цена за одну сотку – 858 369 рублей.

Пока этот объект не пользуется огромной популярностью (объявление было размещено 7 декабря и имеет около 1,3 тыс. просмотров), однако оно имеет все предпосылки для привлечения внимания. Остров относится к виду особо охраняемых территорий и объектов, что делает его идеальным вариантом для создания баз отдыха, пансионата или кемпинга.



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Фото: Яндекс.Карты (скриншот)