Ночью из "Охта Парка" сбежал дикобраз

Его временно приютили жильцы местного ЖК.

В ночь на 2 августа петербуржцы заметили необычного прохожего – дикобраза. Как оказалось, грызун сбежал из "Охта Парка" и добежал до ближайшего жилого комплекса. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

Пока за потеряшкой ехали сотрудники зоопарка, местные жители накормили и приютили беглеца.

По словам очевидцев, дикобраза вернули обратно домой в целости и сохранности.

Ранее в Ленобласти заметили бегущего по дороге медвежонка.

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Фото и видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург (Валерия Андреева)