В Ленобласти заметили бегущего по дороге медвежонка

Жительница успела запечатлеть мишку, пока тот бежал по своим делам.

В этом году кого только не встретишь в населенных пунктах Ленинградской области, особенно граничащих с лесом или заповедниками. Кабаны вальяжно разгуливают во Всеволожском районе, лоси прогуливаются рядом с КАД, а теперь вот медведи решили выйти поближе к людям.

Так, накануне маленького медвежонка заметили по дороге в Лосево (Выборгский район, Ленобласть). Почему он выбежал на дорогу неизвестно, но рядом с ним никого из собратьев больше не было. Видео записала водитель, которая специально замедлила движение и включила аварийный сигнал. Мишка в итоге, немного пробежав по самой трассе, направился в лес.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградской области спасли тонущего в болоте лося.

Видео: ВКонтакте / "Питер| Читай Пиши Люби"