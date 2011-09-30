На Муринской дороге заметили лося

Лось пробежался по проезжей части и хотел ее перейти, после чего решил уйти в поле.

Лось стал участником дорожного движения на Муринской дороге в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района 28 июня.

Видео с заблудившимся животным опубликовали очевидцы в социальных сетях. Лось пробежался по проезжей части и хотел ее перейти, после чего решил уйти в поле. Каким образом он оказался в Новой Охте и куда держал путь – неизвестно.

Напомним, если вы встретили лесное животное в городе, лучше обратиться в мобильную экологическую дежурную службу: 417-59-36 (круглосуточно). Пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Ранее на дачный участок в Волосовском районе Ленобласти заползла змея.

Видео: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга