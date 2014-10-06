Курорт "Охта Парк" расширят в Ленобласти за 10 млрд рублей

Также откроют свыше 300 рабочих мест.

В Ленобласти планируется расширение курорта "Охта Парк" во Всеволожском районе. Соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума 18 июня губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор АО "Компания "Колос" Геннадий Мусиенко.

Планируется строительство крытых и открытых бассейнов, теннисных кортов, лыжных трасс, зон для прогулок и активного досуга, кинозала и ветеринарной клиники. Размер инвестиций составит 10 млрд рублей, работы пройдут до 2030 года. Также откроют свыше 300 рабочих мест, передали в администрации области.

Ранее мы рассказывали о том, что на ПМЭФ представили такси Lada Aura. Почти все компоненты автомобиля произведены в РФ.

Фото: Piter.TV