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Курорт "Охта Парк" расширят в Ленобласти за 10 млрд рублей
Сегодня, 13:03
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Курорт "Охта Парк" расширят в Ленобласти за 10 млрд рублей

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Также откроют свыше 300 рабочих мест.

В Ленобласти планируется расширение курорта "Охта Парк" во Всеволожском районе. Соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума 18 июня губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор АО "Компания "Колос" Геннадий Мусиенко. 

Планируется строительство крытых и открытых бассейнов, теннисных кортов, лыжных трасс, зон для прогулок и активного досуга, кинозала и ветеринарной клиники. Размер инвестиций составит 10 млрд рублей, работы пройдут до 2030 года. Также откроют свыше 300 рабочих мест, передали в администрации области.

Ранее мы рассказывали о том, что на ПМЭФ представили такси Lada Aura. Почти все компоненты автомобиля произведены в РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: охта парк, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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