В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали трапезу дикобраза

Жителям Петербурга в Ленинградском зоопарке 22 сентября показали трапезу индийского дикобраза Гали.
Галя отведала дольку арбуза, ведь для этих животных бахчевое лакомство – летний сезонный продукт.
Начало сентября выдалось аномально теплым, и мы не упускаем возможность побаловать питомцев зоопарка сладким бахчевым лакомством. В эту теплую пору грызуны наслаждаются свежей зеленью и фруктами.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
С приходом осени к основному рациону добавляются желуди, семена и орехи. А весной дикобразы вновь возвращаются к сочным кормам.
Ранее горожанам показали бьюти-практики пумы Синди.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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