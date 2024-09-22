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В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали трапезу дикобраза

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С приходом осени к основному рациону добавляются желуди, семена и орехи.

Жителям Петербурга в Ленинградском зоопарке 22 сентября показали трапезу индийского дикобраза Гали. 

Галя отведала дольку арбуза, ведь для этих животных бахчевое лакомство – летний сезонный продукт. 

Начало сентября выдалось аномально теплым, и мы не упускаем возможность побаловать питомцев зоопарка сладким бахчевым лакомством. В эту теплую пору грызуны наслаждаются свежей зеленью и фруктами. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

С приходом осени к основному рациону добавляются желуди, семена и орехи. А весной дикобразы вновь возвращаются к сочным кормам. 

Ранее горожанам показали бьюти-практики пумы Синди. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: дикобраз, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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