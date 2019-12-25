Проверка тепломагистралей с помощью роботизированных комплексов завершена в Петербурге

В этом году просканировали 54 участка на объектах, от которых зависит бесперебойная подача тепла в дома свыше 2,3 млн жителей.

В Петербурге теплоснабжающие предприятия завершили диагностику тепломагистралей с помощью роботизированных комплексов. С мая по октябрь было просканировано 18,3 тыс. метров трубопроводов. Это позволило специалистам оценить состояние сетей без масштабных земляных работ, рассказали в городском комитете по энергетике.

Робот анализирует остаточную толщину металла, а также выявляет коррозионные повреждения и позволяет своевременно предотвратить технологические нарушения путем превентивного ремонта. В этом году просканировали 54 участка на объектах, от которых зависит бесперебойная подача тепла в дома свыше 2,3 млн жителей.

В зоне АО "ТЭК СПб" выявлено 530 утонений стенок трубопроводов, а в зоне АО "Теплосеть Петербурга" – 58 утонений. В результате заменили 1,5 тыс. метров тепломагистралей.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"