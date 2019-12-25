  1. Главная
Проверка тепломагистралей с помощью роботизированных комплексов завершена в Петербурге
Сегодня, 10:31
144
В этом году просканировали 54 участка на объектах, от которых зависит бесперебойная подача тепла в дома свыше 2,3 млн жителей.

В Петербурге теплоснабжающие предприятия завершили диагностику тепломагистралей с помощью роботизированных комплексов. С мая по октябрь было просканировано 18,3 тыс. метров трубопроводов. Это позволило специалистам оценить состояние сетей без масштабных земляных работ, рассказали в городском комитете по энергетике. 

Робот анализирует остаточную толщину металла, а также выявляет коррозионные повреждения и позволяет своевременно предотвратить технологические нарушения путем превентивного ремонта. В этом году просканировали 54 участка на объектах, от которых зависит бесперебойная подача тепла в дома свыше 2,3 млн жителей. 

В зоне АО "ТЭК СПб" выявлено 530 утонений стенок трубопроводов, а в зоне АО "Теплосеть Петербурга" – 58 утонений. В результате заменили 1,5 тыс. метров тепломагистралей. 

Ранее на Piter.TV: в Ломоносове специалисты "Водоканала" начали обновление канализационных сетей. 

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

Теги: комитет по энергетике, тепломагистрали
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

