В Ломоносове специалисты "Водоканала" начали обновление канализационных сетей

В Ломоносове после реконструкции сетей водоснабжения стартовало обновление канализационных сетей. Работы проводят сотрудники "Водоканала" на участке от Краснофлотского шоссе, 1А, до дома 14 по улице Богумиловской.

Как сообщили в комитете по энергетике Петербурга, специалисты заменят 5 километров действующих трубопроводов на современные напорные трубы из полиэтилена диаметром 630 миллиметров.

Прокладку сетей проведут методом горизонтально-направленного бурения. Это бестраншейный способ прокладки подземных коммуникаций, позволяющий устанавливать трубы под землей без раскопок. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ввод сетей в эксплуатацию повысит экологическую безопасность и бесперебойность водоотведения для более 30 тыс. жителей. Проект планируют завершить летом 2027 года.

Ранее мы рассказывали о том, что модернизация 7-й Красносельской котельной, обеспечивающей теплом и горячей водой более 33 тыс. петербуржцев, завершена.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга