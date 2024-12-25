Спасатели Приозерска вытащили "Киа Рио", который застрял в снегу

Аварийно-спасательная служба Ленобласти отчиталась о работе в Новый Год.

Сотрудники поисково-спасательных отрядов Ленинградской области 31 декабря и 1 января провели дежурства на автотрассах М-10, М-11, А-121, А-215 и Р-21. Об этом сообщили в пресс-службе региональной аварийно-спасательной службы.

В ходе мониторинга дорожной обстановки накануне Нового года специалисты обработали проезжие части реагентами и очистили обочины. На дорогах в Лодейнопольском районе были ликвидированы участки с обледенением и незначительным снежным покровом.

Первого января наблюдался снегопад. Утром дорожные полотна были в удовлетворительном состоянии, однако днем и вечером обнаружились гололед и запорошенные мокрым снегом участки. Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Помимо этого в первый январский день в новом году спасатели поисково-спасательного отряда из Приозерска смогли оказать помощь водителю "Киа Рио" вытащить его автомобиль из снега в районе базы отдыха "Яркое".

Ранее стало известно, что старинные серьги с бриллиантами сняли с тела умершей пенсионерки. Выясняются обстоятельства происшествия.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области