Более 70 бригад "Водоканала" дежурят в Петербурге 19 сентября

В Петербурге 19 сентября может выпасть до 4 миллиметров осадков, местами – до 10 миллиметров. На дежурство вышли 73 бригады "Водоканала", сообщили в городском комитете по энергетике.
Отмечается, что централизованная система водоотведения находится в исправном состоянии и при выпадении нормативного количества дождей примет всю воду.
В случае выпадения сильных дождей объем воды может превышать пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети – тогда на улицах города могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения.
Пресс-служба "Водоканала"
Под особым контролем находятся территории у социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метро и крупные перекрестки.
Ранее мы рассказывали о том, что несколько улиц Выборга затопило после сильного ливня.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все