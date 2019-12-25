  1. Главная
Более 70 бригад "Водоканала" дежурят в Петербурге 19 сентября
Сегодня, 9:24
Централизованная система водоотведения находится в исправном состоянии.

В Петербурге 19 сентября может выпасть до 4 миллиметров осадков, местами – до 10 миллиметров. На дежурство вышли 73 бригады "Водоканала", сообщили в городском комитете по энергетике. 

Отмечается, что централизованная система водоотведения находится в исправном состоянии и при выпадении нормативного количества дождей примет всю воду. 

В случае выпадения сильных дождей объем воды может превышать пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети – тогда на улицах города могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения. 

Пресс-служба "Водоканала" 

Под особым контролем находятся территории у социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метро и крупные перекрестки. 

Ранее мы рассказывали о том, что несколько улиц Выборга затопило после сильного ливня. 

Фото: Piter.TV 

