Более 70 бригад "Водоканала" дежурят в Петербурге 19 сентября

В Петербурге 19 сентября может выпасть до 4 миллиметров осадков, местами – до 10 миллиметров. На дежурство вышли 73 бригады "Водоканала", сообщили в городском комитете по энергетике.

Отмечается, что централизованная система водоотведения находится в исправном состоянии и при выпадении нормативного количества дождей примет всю воду.

В случае выпадения сильных дождей объем воды может превышать пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети – тогда на улицах города могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени вода полностью принимается системой водоотведения. Пресс-служба "Водоканала"

Под особым контролем находятся территории у социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метро и крупные перекрестки.

Фото: Piter.TV