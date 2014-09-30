В Петербурге 19 июня дежурят 73 бригады "Водоканала"

В Петербурге в связи с объявлением "желтого" уровня опасности 19 июня дежурят 73 бригады "Водоканала". Об этом рассказали в городском комитете по энергетике.
Сегодня может выпасть до 20 миллиметров осадков, около трети месячной нормы. Централизованная система водоотведения подготовлена к приему дождей. Заранее понижен уровень воды в приемных резервуарах главных насосных станций. А еще специалисты провели плановые работы по промывке системы водоотведения.
Под особым контролем – территории возле социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метрополитена и крупные перекрестки. Собственникам подвальных помещений рекомендуем проверить запорные и дренажные устройства.
Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
Информацию о скоплении воды сообщайте по телефонам: 004 и 576-14-83.
Фото: Piter.TV
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