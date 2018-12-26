Горячая линия 305-09-09 работает 24/7, в том числе в новогоднюю ночь и в период всех новогодних праздников.

В новогодние праздники Горячая линия и дежурные бригады Водоканала работают круглосуточно. Чтобы обеспечить стабильное водоснабжение и водоотведение, ежедневно на дежурстве будет находиться 91 бригада.

С 16:00 28 декабря 2024 года до 09:00 9 января 2025 года действует запрет на плановые переключения в сетях, отключения абонентов и земляные работы в охранных зонах за исключением аварийно-восстановительных. Это важно, чтобы не мешать праздничной жизни города, но быстро реагировать на возможные сбои.

Круглосуточно работает и Ситуационный центр Водоканала. Если вы заметите неисправности или протечки на уличных сетях холодного водоснабжения и водоотведения, сообщайте нам по телефону Горячей линии 305-09-09.

Однако, Водоканал отвечает только за уличные сетей холодного водоснабжения и водоотведения. При проблемах с горячей водой или отоплением звоните по номеру 004 или на горячие линии ваших теплосетевых организаций.

Также ГУП "ТЭК СПб" переходит на усиленный режим работы в новогодние праздники.

Фото: Водоканал