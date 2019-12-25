ГУП "ТЭК СПб" переходит на усиленный режим работы в новогодние праздники

За обеспечение бесперебойного теплоснабжения отвечает 266 ремонтных бригад, состоящих из более чем 1400 специалистов.

В преддверии новогодних праздников ГУП "ТЭК СПб" усиливает рабочий график для поддержания стабильного теплообеспечения города. С 17:00 28 декабря 2024 года до 09:00 9 января 2025 года все подразделения ТЭК переходят на повышенный уровень готовности.

В праздничные дни особое внимание уделяется качеству сетевой воды на котельных и ключевых узлах тепловой сети, ремонтным бригадам и специализированной технике, находящимся в состоянии полной боевой готовности, а также принимаются дополнительные меры предосторожности.

За обеспечение бесперебойного теплоснабжения отвечает 266 ремонтных бригад, состоящих из более чем 1400 специалистов. В круглосуточном режиме дежурят 167 сменных бригад, 99 дневных бригад, диспетчера и технические службы.

Энергетическая инфраструктура располагает 117 единицами аварийной и специализированной техники, а также резервными источниками топлива, электроэнергии и тепла. В случае чрезвычайных ситуаций предусмотрены 73 передвижные дизельные генераторы и 26 мобильных котельных установок.

Ранее мы сообщили о том, что на севере Петербурга модернизировали четыре ЦТП.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике