Девятилетний мальчик потерялся на улице Подвойского

Обратно матери его вернули сотрудники Росгвардии.

Два дня назад сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району во время патрулирования улицы Подвойского обнаружили плачущего ребенка, который остался без присмотра. Выяснилось, что девятилетний мальчик пропустил свою остановку, сидя в автобусе, и доехал до парка Есенина, – сообщают в пресс-службе петербургского отделения Росгвардии.

Патрульные также выяснили, что у ребенка с собой есть мобильный телефон, в котором записан номер его мамы. Росгвардейцы связались с родительницей, сообщили ей о произошедшем, а после – вернули ребенка.

Ранее мы писали, что десятилетняя девочка выпала из окна на улице Маршала Жукова.

Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга