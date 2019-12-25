Девятиклассник вынес из квартиры на Богатырском украшения стоимостью 650 тысяч рублей

С его слов: похищенное сдал в скупку возле метро "Выборгская".

Из квартиры на Богатырском проспекте вынесли ювелирных украшений на 650 тысяч рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 16 марта обратилась 46-летняя женщина, проживающая в квартире на Богатырском проспекте, 28. Она рассказала, что в период с 22:00 14 марта до 09:00 16 марта неизвестный преступник неустановленным способом проник в ее четырехкомнатную квартиру, расположенную на одиннадцатом этаже 13-этажного дома. Из квартиры пропало множество ювелирных украшений, в том числе золотой перстень с камнем розового цвета, два обручальных кольца, кольцо с бриллиантами, кольцо с фианитами, серьги с бриллиантами, цепочка и др. Материальный ущерб составил 650 000 рублей.

В 18:00 в помещении ТК "Сити-Молл" по подозрению в совершении данного преступления задержан ученик 9 класса. С его слов: похищенное сдал в скупку возле метро "Выборгская". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейские поймали воров, которые вытаскивали из карманов петербурженок смартфоны.

Фото: pixabay