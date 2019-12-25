Девятиклассник подозревается в угоне ВАЗ с улицы Громова

Подросток подозревается в угоне ВАЗ со двора на улице Громова. По информации Piter.tv, в полицию обратился 63-летний мужчина.
Владелец авто рассказал, что машина исчезла днем 22 апреля. Ущерб оценили в 60 тысяч рублей. Вскоре полицейские обнаружили ВАЗ на набережной реки Фонтанки. Подозреваемым оказался девятиклассник, которому на данный момент 16 лет.
Полиция возбудила уголовное дело о краже. Школьник находится под подпиской о невыезде.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что двое школьников из Москвы подозреваются во взрыве петарды в доме на Товарищеском проспекте.
Фото: Piter.tv
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