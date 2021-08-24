Задержаны подозреваемые в инциденте на Товарищеском проспекте

В деле могут быть замешаны несовершеннолетние.

Полицейские задержали подозреваемых в инциденте на Товарищеском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 25 апреля в 2:39 поступило сообщение о громком хлопке в доме 22/1 по Товарищескому проспекту. Правоохранители установили, что причиной громкого хлопка стало пиротехническое устройство, расположенное на 8 этаже. Были повреждены окна, подъездные двери, а также припаркованные неподалеку автомобили. В результате инцидента пострадавших нет.

Полицейские установили возможную причастность к произошедшему 16-летних брата и сестры, а так же 27-летней женщины, все жители Москвы. Установлено, что противоправные действия были направлены против 35-летнего мужчины. Подозреваемые были задержаны.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Екатерина Зырянова)