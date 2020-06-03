Несовершеннолетняя петербурженка попала в реанимацию с острым отравлением наркотиками

Несовершеннолетняя состоит на учете в ОДН и ПДН с января 2021 года.

Девятиклассница попала в реанимацию с острым отравлением наркотическими веществами. Об этом стало известно Piter.tv.

Еще 1 августа несовершеннолетняя пришла с мамой в МВД, так как ранее в полицию поступило заявление матери об исчезновении дочери. Во время беседы девочка начала высказывать суицидальные намерения, полицейскими была вызвана скорая, школьницу госпитализировали в психиатрическую клинику.

Во вторник, 2 августа, около двух часов дня девочку госпитализировали из психиатрической клиники с острым отравлением наркотическими веществами, она в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

Несовершеннолетняя состоит на учете в ОДН и ПДН с января 2021 года. Живёт с мамой и бабушкой в четырехкомнатной квартире. Проводится проверка.

Недавно подросток на самокате угодил под автомобиль у метро "Елизаровская".

Фото: Piter.tv