Девушку-зацепера сняли с поезда "Петербург – Луга"

Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте составили административный протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ ("нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте").

Сотрудники транспортной полиции были извещены дежурным по станции Татьянино о том, что на задней части поезда маршрута "Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга" находилась молодая девушка. Правоохранители быстро установили личность пассажирки-экстремалки, которой оказалась 19-летняя жительница Северной столицы.

Расследование показало, что юная любительница острых ощущений решила добраться до железнодорожной станции Сиверская необычным способом — зацепившись между двумя последними вагонами движущегося поезда.

Девушку незамедлительно сняли с состава и доставили в отделение транспортной полиции. Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте составили в отношении неё административный протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ ("нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте").

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)