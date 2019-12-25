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Девушка шла по рельсам до станции и оказалась между двух поездов в Ленобласти
Сегодня, 13:09
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nadezhda_sib

Девушка шла по рельсам до станции и оказалась между двух поездов в Ленобласти

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Она отделалась переломом руки.

В Ленобласти проводится проверка по факту травмирования 22-летней петербурженки на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

В транспортную полицию поступило сообщение о том, что девушка получила травмы от электричке на перегоне станций "Кавголово - Осельки".

Как выяснилось, после отдыха на озере она решила самостоятельно добраться до железнодорожной станции вдоль путей. Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. До станции оставался всего километр, когда она оказалась между двумя проходящими поездами. 

Машинисты применили экстренное торможение и подавали звуковые сигналы, но одна из электричек задела пострадавшую по касательной. Ее госпитализировали в больницу с открытым переломом руки. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что поезд насмерть сбил пенсионера на станции "Грузино". 

Проверка продолжается.

 

Теги: госпитализация, железная дорога, рельсы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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