Девушка шла по рельсам до станции и оказалась между двух поездов в Ленобласти

Она отделалась переломом руки.

В Ленобласти проводится проверка по факту травмирования 22-летней петербурженки на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

В транспортную полицию поступило сообщение о том, что девушка получила травмы от электричке на перегоне станций "Кавголово - Осельки".

Как выяснилось, после отдыха на озере она решила самостоятельно добраться до железнодорожной станции вдоль путей. Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. До станции оставался всего километр, когда она оказалась между двумя проходящими поездами.

Машинисты применили экстренное торможение и подавали звуковые сигналы, но одна из электричек задела пострадавшую по касательной. Ее госпитализировали в больницу с открытым переломом руки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что п оезд насмерть сбил пенсионера на станции "Грузино".

Проверка продолжается.