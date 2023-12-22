На Школьной улице задержали девушку-закладчицу

Правоохранители задержали молодых закладчиков в Петербурге. 24 февраля у дома № 22 по Школьной улице заметили девушку, которая спрятала наркотики, а затем сфотографировала клад на мобильный телефон. То же самое она сделала у подвала соседнего дома, где ее ждал молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Стражи порядка задержали пару и вызвали на место случившегося следственно-оперативную группу. Злоумышленников доставили в отдел полиции. Выяснилось, что закладчицей устроилась 18-летняя студентка политехнического колледжа. Помогал девушке ее 26-летний безработный сожитель, который приехал в Северную столицу из Татарстана.
Правоохранители изъяли заложенные свертки с запрещенными веществами. В ходе экспертизы выяснилось, что в пакетиках находился синтетический психостимулятор.
Оперативники завели уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. Устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям.
Ранее Piter.tv стало известно, что в Зеленохолмской туберкулезной больнице женщина ударила ножом соседа по палате.
Фото: Piter.tv
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