Под окнами дома в Приморском районе нашли тело девочки
Сегодня, 8:59
С отцом они жили на 24-м этаже.

В Приморском районе Петербурга погибла 15-летняя девочка. Ее тело обнаружили под окнами дома на улице Оптиков, пишет "Фонтанка". 

К правоохранителям обратился 57-летний мужчина ночью 18 сентября, он попросил найти дочь. С отцом они жили на 24-м этаже. Был изъят телефон девочки, также просмотрены записи с камер наблюдения. 

По информации источника, погибшая увлекалась рисованием, в основном изображала персонажей аниме. Все обстоятельства трагедии устанавливают. 

Ранее на Piter.TV: под окнами дома на Кораблестроителей погибла женщина, с ней был младенец. 

Фото: Piter.TV 

