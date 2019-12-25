Под окнами дома в Приморском районе нашли тело девочки

С отцом они жили на 24-м этаже.

В Приморском районе Петербурга погибла 15-летняя девочка. Ее тело обнаружили под окнами дома на улице Оптиков, пишет "Фонтанка".

К правоохранителям обратился 57-летний мужчина ночью 18 сентября, он попросил найти дочь. С отцом они жили на 24-м этаже. Был изъят телефон девочки, также просмотрены записи с камер наблюдения.

По информации источника, погибшая увлекалась рисованием, в основном изображала персонажей аниме. Все обстоятельства трагедии устанавливают.

Фото: Piter.TV