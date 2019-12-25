Девушку нашли под окнами дома на Луначарского

У пострадавшей диагностированы множественные травмы, включая повреждения внутренних органов. Ее состояние оценивается как критическое.

В Петербурге врачи борются за жизнь 25-летней девушки, которую обнаружили под окнами дома 33 по проспекту Луначарского. В ночь на среду, 21 августа, она была замечена в парадной на 9 этаже.

У пострадавшей диагностированы множественные травмы, включая повреждения внутренних органов. Ее состояние оценивается как критическое, поэтому девушка была немедленно помещена в шоковую ренимацию.

Полиция выяснила, что перед инцидентом девушка поссорилась со своим молодым человеком. Однако его участие в происшествии исключено. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее мы сообщили о том, что тело женщины достали из Невы на Синопской набережной.

Фото: Piter.TV