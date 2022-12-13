17-летняя петербурженка обвинила сожителя матери в многолетнем сексуальном насилии

Подозреваемый был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полицию обратилась 17-летняя петербурженка, которая обвинила в многолетнем сексуальном насилии сожителя её матери. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам девушки, в период с января 2021 по 7 февраля 2023 года 39-летний сожитель её матери совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера в квартире по Дунайскому проспекту.

Подозреваемый был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также подозреваемого в мошенничестве обвинили в сексуальном насилии в отношении школьницы.

Фото: Piter.tv