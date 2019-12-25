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Девушка гуляла с гранатометом по Мурино
Сегодня, 12:12
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Девушка гуляла с гранатометом по Мурино

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Предмет осмотрели специалисты ОМОН "Бастион".

Девушка гуляла с контейнером от переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" в Мурино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 30 мая.

Гражданка находилась с подозрительным предметом около продуктового магазина на проспекте Авиаторов Балтики. Испугавшиеся прохожие обратились в Росгвардию и специалисты-взрывотехники ОМОН "Бастион" выехали на место.

Как оказалось, контейнер был пустым. 

Ранее Piter.tv рассказал о том, как в Выборгском районе с трамвая сняли агрессивного пассажира. 

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: гранатомет, мурино, оружие
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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