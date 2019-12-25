Девушка гуляла с гранатометом по Мурино

Предмет осмотрели специалисты ОМОН "Бастион".

Девушка гуляла с контейнером от переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" в Мурино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 30 мая.

Гражданка находилась с подозрительным предметом около продуктового магазина на проспекте Авиаторов Балтики. Испугавшиеся прохожие обратились в Росгвардию и специалисты-взрывотехники ОМОН "Бастион" выехали на место.

Как оказалось, контейнер был пустым.

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Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО