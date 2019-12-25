В Выборгском районе с трамвая сняли агрессивного пассажира

Мужчина оскорблял работников трамвая и не хотел успокаиваться.

Пассажир трамвая №9 пытался спровоцировать конфликт с кондуктором. Для мужчины история закончилась задержанием, сообщила пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем 29 мая в Выборгском районе Петербурга. Пассажир вел себя агрессивно, нецензурно выражался в адрес работников "Горэлектротранса" и не реагировал на замечания. В итоге водитель трамвая нажал кнопку тревожной сигнализации в районе перекрестка Тихорецкого и Светлановского проспектов.

Нарушителя спокойствия доставили в 36 отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что под Тосно водитель врезался в опоры моста и погиб.

Фото: Piter.tv