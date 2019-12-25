Под Тосно водитель врезался в опоры моста и погиб

Погибший водитель был деблокирован и доставлен в морг для установления личности.

Под Тосно 30 мая автомобилист влетел в опоры моста и разбился насмерть. Предварительной информацией поделилась Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

По имеющейся информации, автомобиль, не доезжая два километра до Тосненской объездной дороги, врезался в опоры моста. От удара машина деформировалась до такой степени, что о восстановлении не может быть и речи.

Погибший водитель был деблокирован и доставлен в морг для установления личности.

Также вечером 29 мая один человек погиб на КАД у вантового моста.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Денис Шлатин)