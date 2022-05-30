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Один человек погиб на КАД у вантового моста

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Смертельное ДТП спровоцировало пробку.

Водитель "Газели" погиб после столкновения с грузовиком на КАД недалеко от Большого Обуховского моста вечером 29 мая. Авария, по словам очевидцев, произошла около 21 часа.

Из-за транспортных средств были перекрыты две полосы на внутреннем кольце. На дороге лежал накрытый человек. Как пишет "Фонтанка", погибшим оказался 50-летний водитель "ГАЗ". "Сканией" управлял 63-летний житель Новгородской области.

Машину эвакуировали только во втором часу ночи. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в акватории Большой Невки специалисты ликвидировали пятна нефти. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

Теги: грузовик, кад, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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