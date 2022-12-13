Девочку, пострадавшую в ДТП на трассе М-11, вертолетом доставили в Петербург

Во время аварии 22 февраля девочка находилась на переднем сидении и была не пристегнута.

Вертолётом санавиации в Педиатрический университет Минздрава России доставили 15-летнюю девочку из Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба СПбГПМУ.

С 22 февраля ребёнок, пострадавший в ДТП на трассе М-11, находился в Центральной районной больнице в Вышнего Волочка. Транспортировка пациентки была невозможна, поэтому по поручению ректора Педиатрического университета на место выехала бригада анестезиологов-реаниматологов СПбГПМУ. Врачам удалось стабилизировать состояние девочки и доставить её в клинику вуза.

Во время аварии 22 февраля девочка находилась на переднем сидении и была не пристегнута. Она вылетела из машины и два часа пролежала на снегу. Мама пациентки погибла на месте, младший брат также серьёзно пострадал. Скорая помощь доставила детей в ближайший стационар – ЦРБ города Вышний Волочок.

У 15-летней пострадавшей диагностировали отек легких, пневмоторакс, множественные оскольчатые переломы, субархоидальное кровоизлияние и отек мозга, переломы костей черепа и другие травмы. Девочка находилась в коме и получала искусственную вентиляцию легких. В клинику Педиатрического университета пациентка поступила 27 февраля. Состояние при поступлении крайне тяжелое.

Брат девочки пока находится в больнице Вышнего Волочка, у него множественные переломы ног, состояние тяжёлое, но менее опасное для жизни. Ребёнка также переведут в Педиатрический университет.

В субботу, 26 февраля, на трассе М-11 столкнулись более 40 автомобилей.

Фото: пресс-служба СПбГПМУ