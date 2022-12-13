Число попавших в ДТП машин на трассе М-11 возросло до 32

Количество автомобилей, которые попали в массовое ДТП на трассе M-11 в Новгородской области, возросло до 32. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу компании-оператора дороги ОССП (Объединенные системы сбора платы).
На данный момент основной причиной аварии считаются плохие погодные условия. Как подтвердили представители компании-оператора дороги "Нева", в аварии столкнулись 7 грузовиков и 25 легковых автомобилей. Один из большегрузов перевозил битум, который растёкся по асфальту после ДТП.
На месте происшествия работают медики. Помощь уже оказана 12-ти пострадавшим, одна женщина погибла.
На время полного закрытия трассы организован съезд на дорогу М-10 на 330 км по направлению в Петербург и на 545 км по направлению в Москву.
Фото: Telegram / УГИБДД УМВД России по Новгородской области
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