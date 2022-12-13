Трассу M-11 "Нева" перекрыли из-за ДТП с участием около 25 авто

Пробка на месте аварии растянулась на 3,5 км.

На скоростной трассе М-11в Новгородской области произошло массовое ДТП. Столкновение примерно 25 машин привело к гибели человека, еще несколько участников аварии пострадали. На данный момент движение в сторону Москвы полностью перекрыто. Об этом сообщили в сообщил Новгородском отделе ГИБДД.

Предварительно ведомство сообщило о столкновении автомобиля с фурой. Легковушкой управляла женщина, она погибла на месте. Находившееся в салоне дети успели спастись, выпрыгнув из машины.

На месте аварии растянулась пробка длиной почти 3,5 км. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: ВКонтакте / ЧП Парфино.Новости