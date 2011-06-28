На Белоостровской девочки-подростки распылили перцовый газ и отобрали деньги у другой девочки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Приморского района разбирается в обстоятельствах инцидента с участием девочек-подростков на Белоостровской улице. Они с помощью силы отобрали деньги у другой девочки, рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 5 сентября в полицию обратилась жительница Приморского района. Она рассказала, что у дома 35 по Белоостровской улице три девочки-подростка распылили перцовый газ и отобрали 200 рублей у другой девочки.

Было установлено, что три неизвестные девочки, на вид 15-16 лет, из хулиганских побуждений распылили перцовый газ в сторону 17-летней школьницы и после с места скрылись.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки на скейт-площадке в Петербурге.

Фото: Piter.tv