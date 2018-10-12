Школьница познакомилась с "Димой" во дворе на Просвещения и занялась с ним сексом в парадной

Мать заявила в полицию об изнасиловании.

Накануне в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что была изнасилована ее 14-летняя дочь. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция опросила 14-летнюю Р. Девочка рассказала, что 22 ноября около 16:00 на спортивной площадке у дома 33 по проспекту Просвещения она познакомилась с двумя ровесниками по имени "Дима" и "Лиза", с которыми пошла гулять.

В парадной дома по Учебному переулку они поднялись на 8-ой этаж, где Р. добровольно вступила в половое сношение с "Димой".

Уже 24 ноября из больницы пришла телефонограмма о том, что к ним поступила девочка с тупой травмой наружных половы органов, после осмотра была отпущена домой. В этот же день по горячим следам по подозрению в совершении данного преступления задержали 18-летнего студента колледжа по имени Валерий.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петербуржец напоил и изнасиловал родную дочь.

Фото: Piter.tv