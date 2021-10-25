Куратора кружка "анонимных наркоманов" задержали по подозрению в половом сношении с 14-летней девочкой

Возбуждено два уголовных дела.

В Петербурге задержан куратор кружка "анонимных наркоманов" по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, 28 октября в полицию обратился отец 14-летней девочки. Он сообщил, что 5 и 8 октября в автомобиле у станции метрополитена "Рыбацкое" куратор кружка "анонимных наркоманов" совершил изнасилование его дочери.

По подозрению в совершении данного преступления поздним вечером 28 октября был задержан 34-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом младше 16 лет) и ст. 135 УК РФ (Развратные действия).

Ранее на Piter.tv: В телефоне мигранта, в которого стреляли школьники в метро, нашлась интимная переписка с 15-летней.

Фото: Piter.tv