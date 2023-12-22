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В Ленобласти мужчина вступал в половую связь с дочкой жены
Сегодня, 8:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти мужчина вступал в половую связь с дочкой жены

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Подозреваемый оперативно задержан по месту жительства.

В Гатчинском районе Ленобласти женщина обвинила мужа в совращении её 17-летней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 25 февраля обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила, что её 35-летний супруг с 2019 года вступал в половую связь с её дочерью, которой на данный момент 17 лет.

Подозреваемый оперативно задержан по месту жительства. Возбуждено уголовное дело по ст.134 ч.1 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Ранее петербурженка обвинила сожителя в совращении её 8-летней дочери.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, половое сношение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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