В Ленобласти мужчина вступал в половую связь с дочкой жены

В Гатчинском районе Ленобласти женщина обвинила мужа в совращении её 17-летней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию 25 февраля обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила, что её 35-летний супруг с 2019 года вступал в половую связь с её дочерью, которой на данный момент 17 лет.
Подозреваемый оперативно задержан по месту жительства. Возбуждено уголовное дело по ст.134 ч.1 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
Ранее петербурженка обвинила сожителя в совращении её 8-летней дочери.
Фото: Piter.tv
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