Петербурженка обвинила сожителя в совращении её 8-летней дочери

В Невском районе петербурженка обвинила сожителя в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам 44-летней женщины, 13 февраля в час ночи её 48-летний сожитель совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её 8-летней дочери.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ст.132 ч.4 п.б УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).
Недавно ещё одна петербурженка обвинила двух знакомых в изнасиловании.
Фото: Piter.tv
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