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Петербурженка обвинила сожителя в совращении её 8-летней дочери
Сегодня, 8:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка обвинила сожителя в совращении её 8-летней дочери

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Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

В Невском районе петербурженка обвинила сожителя в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 44-летней женщины, 13 февраля в час ночи её 48-летний сожитель совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её 8-летней дочери.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ст.132 ч.4 п.б УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Недавно ещё одна петербурженка обвинила двух знакомых в изнасиловании.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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