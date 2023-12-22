Петербурженка обвинила сожителя в совращении её 8-летней дочери

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

В Невском районе петербурженка обвинила сожителя в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 44-летней женщины, 13 февраля в час ночи её 48-летний сожитель совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её 8-летней дочери.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ст.132 ч.4 п.б УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Недавно ещё одна петербурженка обвинила двух знакомых в изнасиловании.

Фото: Piter.tv