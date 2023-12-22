Петербурженка обвинила двух знакомых в изнасиловании после совместного распития алкогольных напитков. Об этом стало известно Piter.tv.
Как стало известно от 39-летней петербурженки, после совместного распития алкогольных напитков ее изнасиловали двое знакомых в доме в деревне Скотное Всеволожского района Ленобласти.
По подозрению в совершении данного преступления задержаны 44-летний М. и 44-летний Б. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее именинницу избили и изнасиловали в апарт-отеле на Пулковском шоссе.
Фото: Piter.tv
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