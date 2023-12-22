До этого они распивали алкогольные напитки.

Петербурженка обвинила двух знакомых в изнасиловании после совместного распития алкогольных напитков. Об этом стало известно Piter.tv.

Как стало известно от 39-летней петербурженки, после совместного распития алкогольных напитков ее изнасиловали двое знакомых в доме в деревне Скотное Всеволожского района Ленобласти.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны 44-летний М. и 44-летний Б. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее именинницу избили и изнасиловали в апарт-отеле на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.tv