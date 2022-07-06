Школьница из Петербурга призналась, что выдумала историю о высадке из автобуса

Сотрудники полиции и перевозчика потратили более шести часов на просмотр записей с камер видеонаблюдения.

Завершилась проверка по заявлению петербурженки о якобы высадке 10-летней школьницы из автобуса из-за неоплаченного проезда. Как выяснилось, девочка всё придумала, стало известно "Фонтанке".

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что кондуктор автобуса №142 высадил ребёнка на мороз из-за отсутствия денег на проездном. По словам школьницы, она прошла пешком четыре остановки от дома на Ленинском проспекте, 55, до гимназии на проспекте Кузнецова. Мать девочки обратилась в полицию, а на предприятии "Пассажиравтотранс" началась проверка.

Сотрудники полиции и перевозчика потратили более шести часов на просмотр записей с камер видеонаблюдения. Однако ни на одном из автобусов, включая 142-й маршрут, инцидент зафиксирован не был. Кроме того, выяснилось, что описание автобуса, данное девочкой, не совпало с реальностью: на маршруте работают только сочленённые автобусы ("гармошки"), а не односекционные, как она утверждала.

После этого школьница призналась, что шла пешком до школы, из-за чего путь занял больше времени. Испугавшись реакции родителей, она придумала историю о высадке из автобуса.

Фото: Piter.tv