Петербурженка заявила на кондуктора, которая высадила её 10-летнюю дочь из автобуса

У девочки не было денег на проездном.

В Петербурге кондуктор высадила 10-летнюю девочку из автобуса на мороз. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратилась мама девочки. По словам петербурженки, утром 17 февраля её дочь ехала в автобусе №142, баланс её проездного забыли пополнить. Кондуктор, по словам матери, выставила ребенка из автобуса, и девочка шла пешком 4 остановки до гимназии на проспекте Кузнецова.

Полиция Красносельского района зарегистрировала заявление, проводится проверка.

Фото: Piter.tv (архив)