В Колтушах полуторагодовалая девочка упала на кафель с лестницы

Она ударилась головой и была доставлена в больницу.

Во Всеволожском районе Ленинградской области полуторагодовалая девочка упала с лестницы и получила травму головы. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

Ребенка поздним вечером 9 марта доставили в больницу из частного дома в СНТ "Вирки-3" в Колтушах. У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, линейный перелом лобной кости слева, ушиб и гематому мягких тканей лобной области.

Со слов отца, дочь на даче упала с третьей ступени лестницы на кафельный пол.

Семья полная, на учете не состоит.

Ранее в Петербурге 17-летний студент бился головой о стену ТРК "Лиговъ".

Фото: Piter.tv