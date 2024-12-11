17-летний студент бился головой о стену ТРК "Лиговъ"

Несовершеннолетнего студента госпитализировали с Лиговского проспекта с отравлением неустановленным веществом. Прохожие увидели, как он бьется головой о стену, рассказали в АН "Оперативное прикрытие".
Поздним вечером 4 марта 17-летний первокурсник экономического колледжа в неадекватном состоянии бился головой о стену ТРК "Лиговъ". Прохожие вызвали ему скорую помощь.
Молодого человека госпитализировали с токсическим действием неуточненного вещества. Он находится в тяжелом состоянии.
Фото: Piter.tv
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