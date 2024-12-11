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17-летний студент бился головой о стену ТРК "Лиговъ"
Сегодня, 10:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

17-летний студент бился головой о стену ТРК "Лиговъ"

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Молодого человека госпитализировали с токсическим действием неуточненного вещества.

Несовершеннолетнего студента госпитализировали с Лиговского проспекта с отравлением неустановленным веществом. Прохожие увидели, как он бьется головой о стену, рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

Поздним вечером 4 марта 17-летний первокурсник экономического колледжа в неадекватном состоянии бился головой о стену ТРК "Лиговъ". Прохожие вызвали ему скорую помощь.

Молодого человека госпитализировали с токсическим действием неуточненного вещества. Он находится в тяжелом состоянии.

Фото: Piter.tv

Теги: лиговъ, подросток
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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