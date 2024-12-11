На Ленинском проспекте домашняя собака покусала шестилетнюю девочку

Пострадавшую госпитализировали в Детскую городскую больницу имени К. А. Раухфуса.

В Красносельском районе Петербурга ребенок пострадал после игры с домашней собакой. Об этом пишет "Фонтанка".

Утром 11 января в квартире дома по Ленинскому проспекту питомец набросился на шестилетнюю девочку, укусив за ухо. К медикам пострадавшую привела бабушка.

Рана была осмотрена и обработана, позже ребенка госпитализировали в Детскую городскую больницу имени К. А. Раухфуса.

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Фото: Piter.TV