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На Ленинском проспекте домашняя собака покусала шестилетнюю девочку
Сегодня, 8:35
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На Ленинском проспекте домашняя собака покусала шестилетнюю девочку

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Пострадавшую госпитализировали в Детскую городскую больницу имени К. А. Раухфуса.

В Красносельском районе Петербурга ребенок пострадал после игры с домашней собакой. Об этом пишет "Фонтанка".

Утром 11 января в квартире дома по Ленинскому проспекту питомец набросился на шестилетнюю девочку, укусив за ухо. К медикам пострадавшую привела бабушка.

Рана была осмотрена и обработана, позже ребенка госпитализировали в Детскую городскую больницу имени К. А. Раухфуса. 

Ранее на Piter.TV: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину с ребенком в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: ленинский проспект, нападение собаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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