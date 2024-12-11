На Ленинском проспекте домашняя собака покусала шестилетнюю девочку

В Красносельском районе Петербурга ребенок пострадал после игры с домашней собакой. Об этом пишет "Фонтанка".
Утром 11 января в квартире дома по Ленинскому проспекту питомец набросился на шестилетнюю девочку, укусив за ухо. К медикам пострадавшую привела бабушка.
Рана была осмотрена и обработана, позже ребенка госпитализировали в Детскую городскую больницу имени К. А. Раухфуса.
Ранее на Piter.TV: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину с ребенком в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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