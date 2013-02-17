На Комендантском девочка-подросток поранилась, заснув с канцелярским ножом в постели

Пациентке обработали рану и отпустили домой.

В Приморском районе Санкт-Петербурга 14-летняя девочка-подросток получила ножевое ранение в грудь, заснув с канцелярским ножом в постели. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По данным агентства, 30 декабря ночью жительница Коломяг была доставлена в Детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины с резаной раной грудной клетки. Девочку забрали из квартиры на Комендантском проспекте.

Медики обработали рану пациентки, после чего она была отпущена домой. По предварительной информации, в 3:20 ночи девочка проснулась от боли в груди. Выяснилось, что она уснула, держа в руках канцелярский нож.

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Фото: Piter.TV