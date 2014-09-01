Пятилетняя девочка отравилась таблетками от гипертонии на Балканской дороге

Состояние пациентки оценили как тяжелое.

В Колпино почти пятилетняя девочка отравилась таблетками. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, ночью 10 марта пострадавшую в возрасте 4 лет 11 месяцев госпитализировали в детскую больницу имени Н. Ф. Филатова из квартиры по улице Балканская дорога. Состояние пациентки оценили как тяжелое.

Девочка днем ранее по недосмотру матери выпила четыре таблетки от гипертонии. Все обстоятельства происшествия уточняются.

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Фото: Piter.TV