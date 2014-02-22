В Колпино девочка била сверстницу туалетным ёршиком в школьном туалете

Мать одного из учеников увидела этот ролик и обратилась к администрации школы. Однако руководство учебного заведения не предприняло никаких действий.

Ученицы школы № 452 в Колпино устроили травлю своей одноклассницы в школьном туалете. Испуганная девочка попыталась укрыться от обидчиков в кабинке, но те начали атаковать ее через дверь. Одна из нападавших била жертву сверху туалетным ершиком и оскорбляла ее. Другая девочка снимала происходящее на видео и разместила запись в социальных сетях, пишет spb.aif.ru.

Мать одного из учеников увидела этот ролик и обратилась к администрации школы. Однако руководство учебного заведения не предприняло никаких действий. Известно, что одна из участниц инцидента занимается в спортивной секции в школе. Тренер пообещал провести беседу со своей подопечной.

Администрация школы подтвердила, что сейчас проводятся профилактические беседы со всеми участниками конфликта.

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Видео: Telegram / Mash на Мойке