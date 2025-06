Крупный девелопер из КНР выходит на рынок Ленобласти

Energy China принадлежит одному из ведущих китайских строительных холдингов и занимает лидирующие позиции в мировой индустрии строительства, специализируясь на сооружениях промышленных комплексов, гражданских объектов, транспортной инфраструктуры, энергетической сферы и социальных учреждений.

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский провел встречу с представителями китайской строительной корпорации Energy China Road and Bridge Engineering Construction Co., Ltd., посвященную вопросам возможного взаимодействия в промышленной сфере. Информация об этом размещена на Telegram-канале администрации региона.

Energy China принадлежит одному из ведущих китайских строительных холдингов и занимает лидирующие позиции в мировой индустрии строительства, специализируясь на сооружениях промышленных комплексов, гражданских объектов, транспортной инфраструктуры, энергетической сферы и социальных учреждений.

В ходе переговоров обсуждался проект организации в Ленинградской области производственной базы для нужд машиностроительной отрасли. Представители китайской компании ознакомятся с возможными площадками для реализации инициативы и разработают пошаговую стратегию реализации инвестиционного проекта.

Евгений Барановский выразил готовность оказать содействие проекту, отметив положительный опыт совместной деятельности с китайскими партнерами на крупных строительных площадках региона. "Мы открыты для конструктивного диалога и взаимовыгодного партнерства, особенно если речь идет о технологиях, инвестициях и соблюдении наших правовых норм", — подчеркнул вице-губернатор.

Представитель Energy China Чен Ен заявил, что корпорация намерена адаптировать собственные разработки и технологии под требования российского законодательства, предлагая высокое качество исполнения проектов при оптимальных затратах и быстрых сроках строительства.

Фото: Правительство Ленинградской области