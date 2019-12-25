Осенью в Выборге детский сад №21 распахнет свои двери после реновации

На объекте побывали советник губернатора Ленобласти Александр Караванский и исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Валерий Савинов.

Новый учебный год обновленным встретит детский сад №21 Выборга. Чтобы проконтролировать ход работ, на объекте побывали советник губернатора Ленобласти Александр Караванский и исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Вместе с ними в выездном совещании приняли участие представители подрядной организации, профильных комитетов районной администрации, дошкольного учреждения.

В ходе реновации осуществляется капитальный ремонт конструкций, кровли, фасада и помещений здания, меняются инженерные сети и система вентиляции, установлены новые окна. Ведется благоустройство территории детского сада. Финансирование всех работ осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Руководство подрядной организации заверило, что работы будут завершены к концу августа. Александр Караванский потребовал, чтобы не позднее 1 сентября учреждение возобновило свою работу. По распоряжению Валерия Савинова руководители профильных комитетов каждый рабочий день будут начинать с посещения этого объекта, пресекая возможные простои.

Также в Выборге проверили действия подрядчиков, выполняющих капремонт кровель.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО