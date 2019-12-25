В ЖК "Галатика" ввели детский сад на 120 мест

Детский сад застройщик построил за счет собственных средств и безвозмездно передаст в городскую собственность.

В Адмиралтейском районе, на территории ЖК "Галактика" ввели в эксплуатацию детский сад в Варшавском проезде, дом 10, строение 1. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Трехэтажное здание рассчитано на пять групп и 120 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В саду есть уютные игровые и спальные комнаты, зоны для творческих и развивающих занятий, залы для музыкальных и спортивных уроков, бассейн, медицинский и методический кабинеты. В садике предусмотрена даже своя соляная комната – помещение, где воссоздан климат настоящей соляной пещеры.

Огороженная территория оборудована игровыми площадками для детей разного возраста, а также спортивной и хозяйственной площадками.

Детский сад застройщик построил за счет собственных средств и безвозмездно передаст в городскую собственность.

Ранее на Piter.tv: В Парголово детский сад на 220 мест готов на 60%. В трехэтажном здании будет 12 групп для младшего, среднего и старшего возраста по 15 и 20 детей. В каждой группе запроектированы: раздевалка, туалет, игровая, буфетная и спальня.

Фото: портал "Строительный Петербург"