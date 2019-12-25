В Парголово детский сад на 220 мест готов на 60%

В трехэтажном здании будет 12 групп для младшего, среднего и старшего возраста по 15 и 20 детей.

В поселке Парголово, на Ольгинской дороге, участок 2, завершается строительство дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) на 220 мест. Объект строится в рамках исполнения Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству. Строительство детского сада финансируется за счет средств городского бюджета.

Как стало известно порталу "Строительный Петербург", детский сад обещают сдать досрочно – уже до конца 2023 года. Строительная готовность объекта превышает 60%.

В трехэтажном здании будет 12 групп для младшего, среднего и старшего возраста по 15 и 20 детей. В каждой группе запроектированы: раздевалка, туалет, игровая, буфетная и спальня.

На первом этаже дошкольного образовательного учреждения будет две группы для малышей, помещение охраны, медицинский блок, постирочная, пищеблок и бассейн со вспомогательными помещениями.

На втором этаже запроектированы четыре группы, учебные помещения, кружковая и методический кабинет. На 3 этаже – группы для старших детей, залы для физкультурных и музыкальных занятий с кладовыми, кабинеты психолога и логопеда и комната преподавателей.

На прилегающей территории будет сделано место для колясок и санок, двенадцать площадок для прогулок с навесами и игровым оборудованием. В спортивно-физкультурной зоне запроектированы две физкультурные площадки.

Ранее петербуржцам рассказали, какие соцобъекты достроили осенью 2023 года.

Фото: портал "Строительный Петербург"