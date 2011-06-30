Петербуржцам рассказали, какие соцобъекты достроили осенью 2023 года

Введены в эксплуатацию детские сады и пожарное депо.

Дисбаланс между жилой и социальной застройкой, который ранее сложился в Петербурге, продолжает уверенно сокращаться. Портал "Строительный Петербург" опубликовал материал, в котором рассказал какие социальные объекты были введены в эксплуатацию осенью 2023 года.

В сентябре застройщики ввели в эксплуатацию пять детских садов:

– детский сад на 220 мест на Октябрьской набережной, д. 42, участок 9;

– детский сад на 250 мест на Манчестерской улице, дом 3;

– детский сад на 220 мест в ЖК "Солнечный город";

– встроенный детский сад на 50 мест на Московском проспекте, дом 72, корпус 2;

– встроенный детский сад на 60 мест Октябрьской набережной, дом 86, корпус 2, строение 1.

В октябре строительство завершилось в ещё двух детских садах Петербурга:

– детский сад на 150 мест на улице Брюлловской, дом 1, строение 1;

– детский сад на 140 мест на Архивной улице, дом 3, корпус 2, строение 1.

В ноябре застройщики ввели в эксплуатацию один детский сад:

– детский сад на 200 мест на Юнтоловском проспекте, дом 40, корпус 2, строение 1.

Четыре детских сада находятся на завершающем этапе строительства:

– детский сад на 260 мест на проспекте Буденного;

– детский сад на 120 мест на улице Брянцева;

– детский сад на 280 мест на ул. Шишкина, дом 309, корпус 2, строение 1

– детский сад на 190 мест на Ленинском проспекте.

Помимо детских садов, в октябре на Петергофском шоссе строители ввели в эксплуатацию пожарное депо общей площадью 11 663 кв. м., рассчитанное на 6 машиномест. Объект возведен за счет средств городского бюджета.

Более подробно обо всех объектах можно прочитать на портале "Строительный Петербург".

Фото: портал "Строительный Петербург"